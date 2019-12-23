Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجزائر: إعلان الحداد الوطني 7 أيام بعد وفاة رئيس الأركان

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:29 م
Advertisements
رئيس الأركان الجزائري
رئيس الأركان الجزائري
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الإثنين، الحداد الوطني 3 أيام و 7 في المؤسسات العسكرية بعد وفاة رئيس الأركان قايد صالح.

 

وتوفى رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح،إثر سكتة قلبية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

الفريق قايد صالح هو أحد أهم قادة الجيش الجزائري المخضرمين، وكان انضم إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي في سن مبكرة حين كان عمره 17 عاما.

 

وتولى قايد صالح، في مسيرته الطويلة العديد من المهام، وعين عام 1994 قائدا للقوات البرية الجزائرية، فيما عين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي عام 2006، كما أصبح نائبا لوزير الدفاع  في سبتمبر 2013.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس الأركان الجزائري الحداد الجزائر 7 ايام

أخبار تهمك

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

منذ حوالي 7 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

"العربية": الإعدام بحق 5 متهمين في قضية خاشقجي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 9 ساعات

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ حوالي 10 ساعات

وصمة عار تلتصق بثوب كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 28 دقيقة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش الجزائري يعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية

الجزائر.. تصريحات مرتقبة لقائد أركان الجيش

الجيش الجزائري يرفض كل المقترحات غير الدستورية لحل الأزمة

الجيش الجزائري: يجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور

"الدفاع" الجزائرية تؤكد خبر إقالة رئيس المخابرات

أول بيان من الجيش الجزائري بعد استقالة بوتفليقة

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

10:32 ص

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status