الجزائر: إعلان الحداد الوطني 7 أيام بعد وفاة رئيس الأركان

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الإثنين، الحداد الوطني 3 أيام و 7 في المؤسسات العسكرية بعد وفاة رئيس الأركان قايد صالح.

وتوفى رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح،إثر سكتة قلبية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

الفريق قايد صالح هو أحد أهم قادة الجيش الجزائري المخضرمين، وكان انضم إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي في سن مبكرة حين كان عمره 17 عاما.

وتولى قايد صالح، في مسيرته الطويلة العديد من المهام، وعين عام 1994 قائدا للقوات البرية الجزائرية، فيما عين رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي عام 2006، كما أصبح نائبا لوزير الدفاع في سبتمبر 2013.