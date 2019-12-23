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أخبار البورصة المصرية .. مبيعات المصريين تقود مؤشرات البورصة للهبوط بمنتصف الجلسة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:18 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

دفعت مبيعات المصرييين مؤشرات البورصة المصرية للهبوط ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مع وجود حالة من الترقب الحزر من قبل المتعاملين بسبب التشكيلات الوزارية الحديدة وإقتراب أعياد الكريسماس .

 
مؤشرات البورصة المصرية 

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13881 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليصل مستوى 528 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1391 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 492 نقطة.


تداولات البورصة المصرية 

وسجلت قيم التداولات بالبورصة المصرية  في تلك اللحظة نحو 132.3 مليون جنيه ، وأحجام بعدد 28.2 ورقة منفذة علي عدد 4.8 ألف عملية بيع وشراء .

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

ووصلت مبيعات المصريية بالبورصة المصرية في تلك اللحظة الي 26.9 مليون جنيه ، فيما سجلت مشتريات الأجانب والعرب نحو 24.5 مليون جنيه و2.4 مليون جنيه.
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