أخبار البورصة المصرية .. مبيعات المصريين تقود مؤشرات البورصة للهبوط بمنتصف الجلسة





أخبار البورصة المصرية





دفعت مبيعات المصرييين مؤشرات البورصة المصرية للهبوط ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مع وجود حالة من ال ترقب الحزر من قبل المتعاملين بسبب التشكيلات الوزارية الحديدة وإقتراب أعياد الكريسماس .





مؤشرات البورصة المصرية





تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13881 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليصل مستوى 528 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1391 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 492 نقطة.









تداولات البورصة المصرية





وسجلت قيم التداولات بالبورصة المصرية في تلك اللحظة نحو 132.3 مليون جنيه ، وأحجام بعدد 28.2 ورقة منفذة علي عدد 4.8 ألف عملية بيع وشراء .





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية



