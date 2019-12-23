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لليوم الثاني.. استمرار تلقي طلبات الترشح بانتخابات البيطريين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:29 م
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البيطريين
البيطريين
آيات عامر
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تواصل لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، لليوم الثاني على التوالي، فتح باب الترشح بالانتخابات، على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا القاهرة، الجيزة، وقنا.

اللجنة تضم في عضويتها، كل من: الدكتور أشرف قاسم، الدكتور ناجى سلام، الدكتور الحسينى عوض.

ومن المقرر أن تستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشح لمدة 10 أيام متواصلة، ويعقبها ثلاثة أيام عمل لتلقي الطلبات الواردة عبر البريد.

أعضاء اللجنة ينبغي لهم مراجعة أوراق المرشحين كافة، بشكل فوري؛ للتأكد من استيفائهم كافة المستندات وفق ما نص عليه القانون، ومن ثم مراجعتها من الشؤون القانونية، وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك.

وللمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، يشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملء استمارة الترشح الموجودة في لجنة تلقي الطلبات، أما لمن سيرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الأسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب في الترشح عليه".

وبالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة، يتم إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة فى نطاق القطاع الراغب فى الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله بأيا من القطاعين.
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