Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل معارضة محامي الإخوان على حكم حبسه بتهمة "سب الزند"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المعارضة المقدمة من المحامي "علي طه"، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، لجلسة 23 فبراير المقبل لطلب الدفاع اتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية.

صدر القرار برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وعاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المحامي علي طه، بالحبس سنتين، بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند و2 مستشارين بنادي القضاة.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 50 لسنة 2019، أن علي طه، 44 سنة، محام، قذف علنا المجني عليهم المستشارين أحمد الزند، عبدالله فتحي، محمد عبد الخالق، حال كونهم موظفون عموميون، بأن أسند إليهم حال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 12601 لسنة 2014، جنح الدقي بصفته وكيلا عن المتهم فيها، ارتكابهم لجريمة نصب على قضاة مصر، بأن رد عبارات "طلب شهادة أحد أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة لبيان جدية ذلك المشروع وإلا يكون الشاكين قد قاموا بالنصب على قضاة مصر وتورطهم في مشروع وهمي"، وهي أمور لو كانت صادقه لا وجبت عقابهم بالعقوبات المقررة قانونا لجريمة النصب على النحو المبين بالتحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

وصمة عار تلتصق بثوب كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 14 ساعة

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

"العربية": الإعدام بحق 5 متهمين في قضية خاشقجي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 16 ساعة

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

10:32 ص

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status