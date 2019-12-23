تعرف على موعد عرض مسرحية "عطل فني" في موسم الرياض

كشف الفنان أكرم حسني، عن موعد عرض مسرحيته الجديدة "عطل فني" في موسم الرياض بالسعودية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر أكرم صورة البوستر الرسمي الخاص بالمسرحية، وعلق على الصورة قائلاً :"مسرحية عطل فني، من يوم ٨ يناير الي يوم ١٢ يناير علي مسرح بكر الشدي البوليفارد الرياض".





وتابع أكرم قائلاً: "بطولة أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، آيتن عامر، نشوي مصطفي، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، إنتاج وتأليف أمير طعيمة، إخراج أوتاكا".



مشاركة أكرم حسني في رمضان 2020



والجدير بالذكر أنَّ الفنان أكرم حسني يستعد حاليًا لتصوير مسلسله الجديد "تيمون وبومبا"، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم لعام 2020، والمسلسل من تأليف أيمن وتار، إنتاج وائل عبدالله، بطولة أحمد فهمى، أكرم حسني.