بيونسيه في إطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

لا نعرف متى ستفاجئنا الملكة بيونسيه، وتباركنا بحضورها عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، لكن اليوم كان يوم حظنا.



بينما يحضّر مُعجبي ثقافة البوب هدايا العطلة في آخر دقيقة ويستعدون لبعض الوقت الذي هم بأمس الحاجة إليه للعمل، فإن بيونسيه توجه نفسها بشراسة إلى إنستجرام.



ارتدت بيونسيه مشدًا مخصصًا بطبعة الفهد من Duckie Confetti، وتنورة، وقفازات، أحدث مظهر مستوحى من قصة الملكة ب هو مظهر للكتب، كما أنّها زيّنت النظرة الشرسة بقفازات وكعب حذاء متماثلين ونظارات شمسية ذات عين قطّة بيضاء.



ارتدت بيونسيه أيضًا، أقراط ثريا بلون الزمرد، أما بالنسبة لمظهر الماكياج الخاص بها، فقد حافظت بيونسيه على حيادها وهي تضع أحمر شفاه خفيف، وظلال خفيفة على عينيها في مظهر مدخن.



على الرغم من أنه من غير الواضح إلى أين توجهت الملكة بيونسيه في هذه المجموعة الرائعة، إلا أنها تبدو في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة.



كما شوهدت بيونسيه، التي قامت بأداء صوت نالا في فيلم ديزني المصور The Lion King من جديد، في حفلة للعطلة في نهاية هذا الأسبوع.



شاركت آشلي إيفريت، التي تعمل أيضًا كراقصة احتياطية رئيسية للفنان وكعنوان للرقص، صورة لبيونسي على إنستجرام في حفلة عيد باركوود.



كتبت آشلي في منشورها على إنستجرام، التي حذفت منذ ذلك الوقت: "سعيدة بإنهاء هذا العقد مع العقود التي بدأت بها"، جنبًا إلى جنب مع صور لها مع الملكة ذاتها وآخرين.



عملت الراقصة آشلي والممثلة أيضًا مع فنانين آخرين مثل أوشر، جنيفر لوبيز، ني يو، سيارا، أنيتا وشون بول على سبيل المثال لا الحصر.



كما أن بيونسيه المتعددة المواهب، تنهي العقد بنبرة قوية بعد أن اقتربت مؤخرًا من الحصول على أول ترشيح لجائزة الأوسكار.



تم ترشيح الملكة بيونسيه لأغنية "Spirit" من فيلم The Lion Kingوهو أيضًا الفيلم الوحيد الذي يحتوي على أغنيتين على القائمة " Never Too Late" لمؤلفه تيم رايس وإلتون جون يرشح أيضًا في نفس الفئة للأغنية الأصلية.



في يناير من عام 2020، ستطلق المغنية أيضًا مجموعتها الأولى للأزياء من نوع Ivy Park مع Adidas.



من المجموعة، أخبرت المغنية بيونسيه إيللي في وقت سابق من هذا الشهر: "هذا الخط الجديد ممتع ويناسب الإبداع، القوة المطلقة، لقد ركزت على تصميم مجموعة للجنسين من الأحذية والملابس لأنني رأيت الكثير من الرجال في IVY PARK، الطريقة التي اعتنقت بها العلامة التجارية هي هدية غير متوقعة، وأنا أقدر جمال الملابس المحايدة بين الجنسين وخرق ما يسمى بقواعد الموضة، وقد انتهزت الفرصة عندما أعيد شراء شركتي، ونحن جميعًا نثق في اغتنم الفرص وراهن على أنفسنا ".