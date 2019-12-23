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"مكنتش حاسس بنفسي".. مدمن يقتل زوجته بعد "حفلة تعذيب" ببدر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:21 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، بحبس المتهم بقتل زوجته بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت النيابة، استمعت إلى عدد من شهود العيان، حول الواقعة، حيث أكدوا أن المتهم تعدى بالضرب على زوجته، حال قيامه بالتشاجر مع جيرانه، فقام بإغلاق باب الشقة، وقام بالتعدي عليها بالضرب، وضرب رأسها في الحائط، حتى لقيت مصرعها، ثم لاذ بالفرار وتم ضبطه. 

وقال المتهم، خلال التحقيقات: "إنه لم يقصد قتلها، وإنه كان يحاول تأديبها، بسبب قيامها بمنعه من التشاجر مع جيرانه، فقام بإغلاق باب الشقة، وقام بالتعدي عليها بالضرب، وضرب رأسها في الحائط، حتى لقيت مصرعها، متأثرة بإصاباتها".

وأضاف المتهم، في اعترافاته، أمام النيابة، قائلًا: "مكنتش حاسس بنفسي بسبب المخدرات اللي بشربها".

وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالي، بتشاجر زوجين داخل مسكنهما بمدينة بدر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان، لكشف الحادث، وبالفحص تبين قيام المتهم، بضرب رأس زوجته في الحائط، ما أدى إلى وفاتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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