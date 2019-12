جيني مكارثي وزوجها يفاجئان معجبيها بهذه الهدية

تعرف الممثلة جيني مكارثيان، ونجم فرقة New Kids On The Block دوني والبيرج، الطريق إلى قلوب جماهيرها وبطنها في موسم العطلات، هذا لأنها فاجأت حفنة من المشجعين بالبيتزا التي تم توصيلها مباشرة إلى منزلهم.



كان المستفيدون المحظوظون من هذه البيتزا المعجزة في عيد الميلاد، سعداء بتلقي هذه الهدايا في البريد ومشاركتها في توزيعها على وسائل التواصل الاجتماعي.



لكن ربما تتساءل ما الذي دفع هذين الشخصين إلى مفاجأة هؤلاء المشجعين بمشاهدة عطلة، في وقت سابق من هذا العام، خلال عرض NKOTB، حضر بعض المعجبين إلى الحفلة الموسيقية جائعين لأنهم لم يتح لهم الوقت لتناول الطعام، ومن يستطيع إلقاء اللوم عليهم؟ إنهم لا يريدون أن يفوتوا حفل واحد في العمر.



لإظهار مدى امتنان جيني وزوجها والبيرج لدعمهم الثابت، قرروا مفاجأة المشجعين بالبيتزا من جيوردانو في وقت سابق من هذا الأسبوع.





أخذت إحدى المعجبات شريط فيديو لنفسها وهي تقف أمام منزلها.



وقالت المعجبة: "حسنًا، اضطررت إلى تسجيل مقطع فيديو لأن هذا ربما يكون أروع شيء حدث على الإطلاق، إنه من جيوردانو، أنا مذهولة، من الذي أرسل لي البيتزا؟".



من الواضح أن هذه المعجبة كانت فوق القمر لتلقي هدية خاصة من مشاهيرها المفضلين.



وتابعت المعجبة قائلة: "ربما كان هذا أروع تسليم لعيد الميلاد لقد حصلت عليه، شكرًا جزيلًا لك يا دوني وجيني، أنت الأفضل والأروع لمعجبيك، نحن نحبك وعيد ميلاد سعيد".



قام مشجعون آخرون أيضًا بالانتقال إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لمشاركة صورهم ومشاركة صور سيلفي مع البيتزا التي تلقوها من دوني وجيني.



كتبت إحدى مستعملي إنستجرام، وأحد معجبي ماري لاندز على مدونتها قائلة: "عندما تذكرون خلال حفلة موسيقية في شهر مايو، أنه ربما لم يكن لديكم وقت لتناول العشاء، فإن دوني والبيرج سيسلم في ديسمبر".