زوي ديشانيل وصديقها جوناثان سكوت يحتفلان بعيد الميلاد



نشر جوناثان سكوت، على صفحته على إنستجرام يوم الأحد، صورة لنفسه وصديقته زوي ديشانيل يحملن كعك عيد الميلاد حسب الطلب ليبدو عليها، تم تصميم كل منها بقبعات سانتا، بينما كانت عيناه البنيان الملتققتان جيدتان، بلوزها الصغير المميّز.



كتب سكوت البالغ من العمر 41 عامًا: "عندما تحيط نفسك بأشخاص مذهلين ومبدعين، تكون النتيجة سحرية".



وعلق شقيق سكوت البالغ من العمر 43 عامًا، قائلًا: "كانت ليلة جميلة حقًا".



نشر سكةت أيضًا صورة من تخمين حسب الطلب؟ لعبة تضم الممثلة وأفراد عائلته، بما في ذلك الأخ التوأم والنجم المشارك درو سكوت.



كما شارك سكوت صورة له مع زوي أثناء تصويره مع الساحر ديفيد كوبرفيلد في كواليس عرضه في لاس فيجاس.



وكتب نجم HGTV: "شكرًا لك ديفيد على هذا الوقت الرائع الليلة الماضية، لقد كان لدينا بالتأكيد على حواف مقاعدنا".



علمت E Newsفي سبتمبر، أن الممثلة زوي، البالغة من العمر 39 عامًا، وجوناثان كانا يؤرخان في عيد الهالوين، حضروا حفل زفاف على غرار فيلم سكوت إلى أنالي بيل في لاس فيجاس، يرتدون زي الأبطال الخارقين، في نوفمبر قامت زوي وجوناثان بعملهما الأول على السجادة الحمراء كزوجين.



في وقت لاحق من ذلك الشهر، احتفل سكوت وزوي بعيد الشكر معًا.



في الأسبوع الماضي، عادت زوي وجوناثان إلى السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker في لوس أنجلوس.

