بسبب "حادثة الحمام".. كايت ماكينون مُحرجة من جينيفر لوبيز



شهدت كايت ماكينون، العديد من المشاهير يستضيفون برنامج Saturday Night Live ""SNL، لكنها لن تنسى أبدًا ظهور جنيفر لوبيز في البرنامج في وقت سابق من هذا الشهر.



في حوار مع E News تتذكر كايت ماكينون، نجمة SNL البالغة من العمر 35 عامًا، حادثة الحمام الغريبة التي تعرضت لها مع الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 50 عامًا خلال حلقة The Tonight Show Starring مع جيمي فالون.



بدأ كل شيء عندما قررت كايت استخدام الحمام قبل التوجه إلى عشاء المضيف، ولكن عندما دخلت الحمام الجماعي، وجدت لوبيز وهي تلمس مكياجها.



قالت لجيمي فالون: "لقد دخلت وقلت كيف حالكم، ذهبت وجلست وكنت مشدودة، يا إلهي لا، لابد لي من التبول أمام جنيفر لوبيز، هذا أمر فظيع".



لا تريد جينيفر أن تسمعها، فقرر كايت أن تنتظرها، "وبعد ذلك مرت ثلاث دقائق، وما زلت لم أسمع صوتًا، وكنا هناك: المواجهة".





نظرًا لأنه لم يكن هناك أي شخص آخر في الحمام، قررت كايت إرسال رسالة نصية إلى زميلتها "أدي براينت"، وطلبت منها أن "تأتي إلى هنا وتبول معي أمام جينيفر لوبيز"، ومع ذلك رفضت أدي.





بعد مرور خمس دقائق، لم تستطع كايت الانتظار لفترة أطول، وقالت: "إن صوت تبولك في غرفة بمفردها مع جينيفر لوبيز يشبه ذبح الماعز، أنتِ لا تنسى إنه أمر سيء للغاية".



بالإضافة إلى سرد هذه القصة، تحدثت كايت عن فيلمها الجديد Bombshell، ولعبت لعبة مع فالون قاما فيها بقراءة دراماتيكية.

