Advertisements
Advertisements
Advertisements

جلسات خاصة من 'فريد' للاعبي دمنهور قبل مواجهة الرجاء غدا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد الشريف
Advertisements


عقد الجهاز الفني للفريق الأول لنادي دمنهور بقيادة كمال فريد جلسة خاصة مع لاعبى الفريق الأول طالبهم بالتركيز و تقديم الأداء الرجولي خارج ملعبهم أمام الرجاء غدا الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وطلب كمال فريد المدير الفني من جميع اللاعبين التركيز فقط فيما هو قادم من أجل تعويض الهزائم الأخيرة والعودة من جديد إلي أجواء المنافسة بالمجموعة الثالثة وذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد والإصرار للوصول إليه.

وأكد أحمدالنعناعي المدرب العام أنه لا مجال للاستهانة بأي خصم ، مضيفاً أن جميع المباريات المقبلة من عمر المسابقة تعد مباريات كئوس وليس هناك فريق قوى وأخر ضعيف والعبرة بالأداء الرجولى فى الملعب طوال الـ90 دقيقة.

ووعد جميع اللاعبين بمصالحة الجماهير البحرواية وذلك من خلال تقديم أداء قوي خلال مباراة الرجاء مع عدم التفريط في أي نقاط مرة أخري ببطولة الدوي من أجل العودة من جديد لمزاحمة المنافسة بقوة علي أحتلال قمة المجموعة الثالثة.

وحرص الجهاز المعاون، الذى يضم أحمدالنعناعي، وأحمد بربش مدرب حراس المرمي على التركيز مع جميع اللاعبين خلال التدريبات على زيادة الكثافة الهجومية للفريق مع تأمين الخطوط الدفاعية أيضا والتدريب علي الضربات الحرة المباشرة.

وفي ذات السياق دخل فريق دمنهور معسكرا مغلقا بمدينة مطروح استعدادا لمواجهة الرجاء عصر الثلاثاء بملعب الساحة بمطروح ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني، يذكر أن دمنهور يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 21 نقطة
2- غزل المحلة 17 نقطة
3- الرجاء 15 نقطة
4- دمنهور 14 نقطة
5- دكرنس 14 نقطة
6- أبو قير 12 نقطة
7- بلدية المحلة 12 نقطة
8- الحمام 11 نقطة
9- الأوليمبي 11 نقطة
10- المنصورة 10 نقاط
11- المالية 4 نقاط
12- بيلا 4 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

"العربية": الإعدام بحق 5 متهمين في قضية خاشقجي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 9 ساعات

وصمة عار تلتصق بثوب كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و نصف

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 22 ساعة

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 16 ساعة

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

10:32 ص

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status