بالصور.. " البخيل" ينطلق من " ملك"

وسط حضور مسرحي وجماهيري كبير، افتتح المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح مساء أمس الأحد، العرض المسرحي الجديد " البخيل" من إنتاج الفرقة، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، حيث يقدم العرض يوميًا في تمام السابعة مساء، ماعدا الثلاثاء.



وتدور أحداث العرض المسرحي "البخيل" في إطار كوميدي عن شخصية هرباغون البخيل الذي يسعى دائمًا للكسب المادي واكتناز المال بكل الطرق الممكنة، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.





العرض المسرحي "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولي، محي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادي محي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادي سمير، الاء النادي، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسني، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.

