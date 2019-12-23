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الاتحاد الأوروبي: الحوار هو الطريق الوحيد لإيجاد حل سياسي في ليبيا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:22 ص
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الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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أكد الاتحاد الأوروبي، أن الحوار هو الطريق الوحيد لإيجاد حل سياسي على أساس خطة الأمم المتحدة في ليبيا.

 

وأشار الاتحاد الاوروبي، اليوم الإثنين، في بيان رسمي، إلى أن لا حلَّ عسكري للأزمة الليبية.

 

ودعا الاتحاد الأوروبي، الأطراف الليبية إلى وقف الأعمال العسكرية كافة واستئناف الحوار السياسي، مؤكدًا أن أعضاء المجموعة الدولية كلهم ملزمون باحترام قرار حظر الأسلحة.

 

وشدد على أنه يدعم خطة الأمم المتحدة ومسار برلين لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مضيفاً أنه "يجب التزام المشاركين في مؤتمر برلين بالعمل من أجل حل سياسي شامل يضمن مصالح الليبيين وسيادة ليبيا".

 

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل بعدما أعلن الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر شنه عملية "تحرير طرابلس" من الميليشيات، بحسب توصيفه.

 

وفي الأسبوعين الأخيرين توتر الوضع أكثر في العاصمة الليبية مع تجديد الجيش عمليته العسكرية، وتقدمه باتجاه مناطق في المدينة.

 

ودخلت تركيا علانية على خط الأزمة الليبية بتوقيعها اتفاقين بحري وأمني مع حكومة الوفاق في طرابلس برئاسة فايز السراج.

 

وذكر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة، اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي، أن أنقرة أرسلت إمدادات عسكرية لليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته المنظمة الدولية.

 

في حين طالب الاتحاد الاوروبي مطلع ديسمبر حكومة الوفاق وتركيا، بتسليم نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية "دون أي تأخير".

 

 وقال في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يقف متضامناً بشكل كامل مع اليونان وقبرص بشأن التحركات الأخيرة من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك بحر إيجه"، مضيفاً أنّه "على تركيا أن تحترم سيادة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، كما شدد المجلس الأوروبي مراراً".

 

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ليبيا حل عسكري الحوار الازمة السياسية الاتحاد الأوروبي

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