تعرف على موعد ومكان عزاء مدحت عبد العزيز

تُوفي مدحت عبد العزيز، رئيس لجنة حكام الجيزة السابق، بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، وأُجرى العديد من العمليات الجراحية، حتى تدهورت حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.



وكان مدحت عبد العزيز قد أجري عملية جراحية بالمخ بعد تعرضه لنزيف عام 2014، واشتد عليه المرض في عام 2018، إلى أن وافته المنية صباح أمس الأحد.

موعد ومكان عزاء الراحل مدحت عبد العزيز

وتُقيم منطقة الجيزة برئاسة المندوه الحسيني عزاء الراحل مدحت عبد العزيز، يوم الأربعاء المقبل الموافق 25/12/2019، بمسجد الحامدية الشاذلية.





ولعب مدحت عبد العزيز في أندية غزل المحلة وأسمنت السويس وعمل مديرا إداريا لفريق الترسانة عام 2018، في الجهاز الفني.







