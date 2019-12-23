حقيقة اغتيال قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني

ترددت أنباء عن مقتل قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني خلال الغارات الإسرائيلية أمس الأحد على سوريا.

وقال مصدر مطلع، إن الجنرال علي حاجي زادة قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، بصحة تامة، والأنباء التي تحدثت عن مقتله محض أكاذيب".

وأضاف المصدر: "الأنباء التي تحدثت عن مقتل حاجي زادة في غارة إسرائيلية على سوريا أمس، شائعة تناقلتها بعض وسائل الإعلام المغرضة، وأعيد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الفضائيات.

وشنت إسرائيل غارات على سوريا، استهدفت مطارَي حماة والتيفور العسكريين ودمشق ومنطقة السيدة زينب، مؤكدة أن الصواريخ أطلقت من بارجات إسرائيلية في المتوسط.

بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سماع دوي ثلاثة انفجارات هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام لصواريخ يعتقد أنها إسرائيلية، طالت مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق.