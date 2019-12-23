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سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 23-12-2019 جنيها.. عيار 21 يستقر عند معدلاته

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:10 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

استقر سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 23-12-2019 في سوق الصاغى المحلى وذلك بعد تراجعه خلال تعاملات الفترة الماضية على خلفية تراجع الاسعار العالمية الناتجة عن اقتراب الاتفاق التجارى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتراجع اسعار الدولار على المستوى المحلى، وجاء سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين في السوق المحلى

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 572.48 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 667.60 جنيها.

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 762.95 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,341 جنيها.
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر


اسعار الذهب بعد تراجعها في سوق الصاغة 
ارتفعت أسعار الذهب بنحو جنيه واحد ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 572.48 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر667.60 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر762.95 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,341 جنيه.


الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

752 إلى 754

عيار 22 

689 إلى 691

عيار 21

658 إلى 660

عيار 18

564 إلى 566

عيار 14

439 إلى 440

عيار 12

376 إلى 377

الاونصة

23.387 إلى 23.458

الجنيه الذهب

5,256 إلى 5,272

الكيلو

750.857 إلى 753.143

 



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