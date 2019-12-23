سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 23-12-2019 جنيها.. عيار 21 يستقر عند معدلاته

سعر الذهب اليوم في مصر





استقر سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 23-12-2019 في سوق الصاغى المحلى وذلك بعد تراجعه خلال تعاملات الفترة الماضية على خلفية تراجع الاسعار العالمية الناتجة عن اقتراب الاتفاق التجارى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتراجع اسعار الدولار على المستوى المحلى، وجاء سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين في السوق المحلى





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 572.48 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 667.60 جنيها.





سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 762.95 جنيها.



