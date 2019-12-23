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اليوم.. إيران تبدأ تشغيل الدائرة الثانوية من مفاعل أراك النووي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
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مفاعل أراك النووي
مفاعل أراك النووي
وكالات
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، بدء عمل الدائرة الثانوية لمفاعل أراك النووي الذي يعمل بالماء الثقيل.

 

ووفقًا للوسائل الإعلام الإيرانية، أصبحت مراحل إعادة تصميم وصنع مفاعل الماء الثقيل المطور الخاص للبحوثات في منشآة "خنداب" النووية في مدينة أراك قيد التنفيذ.

 

وأوضحت وكالة "مهر" للأنباء، أن أهمية تشغيل المفاعل تعود إلى إكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة التقنية، وتدريب الكوادر الانسانية، وخلق الأرضية اللازمة لتحقيق التنمية في مجال فيزياء النيوترون، والهيدروليكية الحرارية، وإنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية والصناعية والزراعية.

 

ويشارك في مشروع إعادة تصميم وصنع هذا المفاعل مختلف الخبراء والأخصائيين في مختلف المجالات من داخل البلاد، حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الأكثر تعقيدا في مجال الصناعات النووية، ويحظى بأعلى درجات المعايير الدولية.

 

ويتضمن هذا المفاعل مدارين للتبريد، الأول لأخذ الحرارة من قلب المفاعل، والثاني لنقل الحرارة من المدار الأول الى أبراج التبريد وفي نهاية المطاف الى البيئة، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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الكلمات المفتاحية

مفاعل اراك النووي مفاعل اراك ايران

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