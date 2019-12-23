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أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يتراجع هامشياً بمستهل التعاملات

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:49 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين ، ثاني جلسة في الأسبوع علي تباين بأداء المؤشرات إستكمالأ لإغلاق إمس الأحد ، والذى يأتى بقيم تداول منخفضة لم تتجاوز ال 31 مليون جنيه ، مع استمرار المؤسسات الأجنبية على استراتيجية الشراء التجميعى على التجارى الدولى و القياديات و التى انضم لها المؤسسات العربية مقابل المبيعات المحلية ، و الذى انعكس بالتباين على اداء الاسهم.


مؤشرات البورصة المصرية
 
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 0.02% عند مستوس 13890.4 نقطة ، بينما إرتفع المؤشر إيجي إك 70 بنسبة 0.12% عند مستوي 530.8 نقطة ، وتراجع المؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 0.01% عند مستوي 1394.8 نقطة .


أخبار البورصة المصرية يوم الأحد 23-12-2019

أنهت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تداولات أمس الأحد على مكاسب جماعية ، لينهى الرئيسي على ارتفاع ب 0.4 % عند 13892 نقطة ، فيما انهى السبعينى على مكاسب ب 0.12% عند 530.19 نقطة ،، و الذى جاء بقيم تداول متوسطة لجلسة الأحد سجلت 384 مليون جنيه ، بمخطط سيولة 59.48% للشراء ، بحجم تداول 78 مليون سهم من خلال 13.964 صفقة ، و الذى جاء بالتعامل على 168 ورقة مالية ، ربحت منها 61 ورقة و تراجعت 55 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 52 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 0.562 مليار جنيه مسجلا 702.369 مليارجنيه.

هذا و قد شهدت جلسة بداية الاسبوع استمرار لنشاط المستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على 28.42% من التعاملات مع اداء شرائى مستمر منذ 7 جلسات ، و الذى زادت وتيرته خلال جلسات نهاية الأسبوع الماضى مع تراجع حدة توترات الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الاكبر امريكا و الصين ، لتتوجه معظم مشترواتهم على بعض الأسهم القائدة و اهمها التجاري الدولى الذى استحوذ على اعلى قيم تداول ، منهيا على ارتفاع ب 1.46% عند 82.4 جنيه للسهم .

وانهت قطاعات السوق  تعاملاتها بالمنطقة الحمراء بإستثناء 3 قطاعات فقط هى قطاع الكيماويات و قطاع الأغذية و المشروبات و قطاع الرعاية الصحية و الأدوية ، ليأتى انشط القطاعات من حيث قيم التداولات قطاع العقارات بـ 69 مليون جنيه ، بالنشاط على سهم مدينة نصر ب 13 مليون جنيه ، ليغلق بنسبة صعود 1.46% منهيا عند 4.86 جنيه ، يليه قطاع البنوك ب 68 مليون جنيه ، بالنشاط على سهم التجارى الدولى بـ 66 مليون جنيه لينهى على ارتفاع بـ 0.97 % عند 82.4 جنيه ، ثم يأتى قطاع الرعاية الصحية بـ 64 مليون جنيه ، بالنشاط على سهم مستشفى كليوباترا بقيم تداول 55 مليون جنيه منهيا على تراجع ب 2.43% عند 5.85 جنيه.

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