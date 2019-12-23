فريق طبي يخرج "شاحن جوال" من رأس طفل في بيشة

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، من استخراج شاحن جوال من رأس طفل.



وتمكن الفريق الطبي من إصلاح تلف أغشية دماغ الطفل، إضافة إلى إصلاح كسر الجمجمة.



ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، وصل الطفل إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد سقوطه واصطدام رأسه بشاحن جوال على الأرض، ما أدى إلى اختراق أسنان الشاحن لعظم الجمجمة.



وأجرى الفريق الطبي عملية مستعجلة استغرقت ساعتين منذ وصول المريض، وتمت بنجاح.



وقالت الصحيفة إن الطفل يتمتع بكامل وعيه ولا يعاني من أي قصور حركي أو أي مضاعفات.



ويعد مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة من المشروعات الصحية الرائدة التي تم تنفيذها وتبلغ تكاليف إنشائه 285 مليون ريال بسعة 345 سريرا.



ويضم المستشفى عددا من المباني ومنها المبنى الرئيس بمساحة 100 ألف متر مربع إضافة إلى المباني للعيادات الخارجية والاسكان والمركز الترفيهي والهيئة الطبية ومسجد ومواقف للسيارات.



وتحتوي الأدوار الثلاثة للمبنى الرئيس على عشرة أجنحة تشمل أقسام الجراحة للرجال والنساء والاطفال وأقسام الطب الباطني وأقسام النساء والولادة كما يوجد ست غرف للعمليات وقسم للعمليات البسيطة وأقسام العناية المركزة والقلب والحروق والتأهيل الطبي وغسيل الكلى إلى جانب العيادات الاخرى.



ويخدم المستشفى سكان محافظة بيشة والمحافظات والمراكز والهجر القريبة منها ويعمل به 175 طبيبا وطبيبة و241 مساعدا فنيا و400 ممرض وممرضة.



وجاء في تقرير اصدره المستشفى انه تم تنفيذ العديد من الانجازات للمستشفى ومنها إنشاء مبنى للهيئة الطبية وتأمين أجهزة أشعة مقطعية ذات مواصفات حديثة وأشعة صوتية وأجهزة حديثة للمختبر ومنظار جراحي وافتتاح عيادة للسكر وتطوير خدمات التعاون الصحي والاتصال الطبي بين مستشفى الملك عبدالله ومستشفى الملك فيصل التخصصي وتأمين 100 سرير طبي كهربائي.



وأشار التقرير إلى عزم إدارة المستشفى قريبا تنفيذ بعض المشروعات ومن أهمها توسعة العيادات الخارجية والطوارىء بمبلغ 10 ملايين ريال وتأمين جهاز للرنين المغناطيسي وإنشاء مركز للسكري بتكلفة 4 ملايين ريال وإنشاء وحدة غسيل للكلى.



وذكر التقرير أن عدد المراجعين للعيادات خلال العام الماضي وصل إلى 91 ألف مراجع فيما تردد على قسم الطوارئ لنفس الفترة أكثر من 107 آلاف مراجع وأجرى المختبر 110 آلاف فحص فيما أجرى قسم العمليات الكبرى والصغرى حوالي 5 آلاف عملية.