Advertisements
Advertisements
Advertisements

إطلاق اسم "الشرقاوي" على أكبر قاعة اجتماعات بهيئة الرقابة المالية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

على هامش انعقاد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس الهيئة عن اطلاق اسم الراحل أشرف الشرقاوي على قاعة المؤتمرات الكبرى بالهيئة تكريما لذكراه ، وتقديرا من الهيئة عما تحمله من مسئوليات غاية في الصعوبة في فترة حرجة من تاريخ الوطن ، وتخليدا لإسهاماته في ذاكرة الرقيب والتي شهدت وضع العديد من القواعد الرقابية لأسواق المال، وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمشاركة فى تحديث القواعد الرقابية الخاصة بكل من نشرات الطرح والاكتتاب، سواء للطرح الخاص أو العام، وقواعد ومتطلبات الإفصاح لصناديق الاستثمار، وقواعد إصدار السندات على دفعات، وإصدار السندات من الجهات الاعتبارية خلاف الشركات.

وقال "عمران" إن الراحل قد واجه بكل شجاعة أزمة توقف عمليات التداول داخل سوق الأوراق المالية والتي امتدت لمدة تصل الى خمسة وخمسون يوما متواصلة فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير2011، وسعى إلى عودة التداول مرة أخرى لسوق المال وفقا لعدد من الإجراءات الاحترازية، لضمان التداول السلس بالبورصة، ولحماية السوق والمستثمرين والعاملين فى المجال من حدوث أى اهتزازات غير مطلوبة من شأنها التأثير سلبياً عليهم.

ونوه رئيس الهيئة بأنه يٌحسَب للراحل مبادرته باستكمال متطلبات عضوية هيئة الرقابة المالية – المصرية -بالمنظمة للدولية لهيئات أسواق المال ( الأيوسكو ) ، وبمقتضى تلك الخطوة تمكنت مصر أن تأخذ مكانتها الدولية سريعا وتفوز بمقعد لها فى مجلس إدارة المنظمة ، وتحتفظ بعضوية المجلس لثلاث دورات متتالية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الراحل "الشرقاوى" قد دعم وساند شركات التأمين المصرية أمام معيدي التأمين لسداد تعويضات المضرورين من حملة وثائق التامين والتى تجاوزت 5 مليارات جنيه خلال ثلاث سنوات في اعقاب ثورة يناير نتيجة لما شهده الشارع المصرى من احداث اثرت على الحالة الأمنية له. ولولا موقفه لتراجع نشاط التأمين كثيرا وفقد كثيرا من مصداقيته أمام المواطنين. 

وأكد "عمران" أن مجلس إدارة الهيئة قد ثَمنَ إطلاق اسم الراحل على قاعة المؤتمرات الكبرى بالهيئة، باعتباره تعبيرا رمزيا عن وفاء العاملين لذكرى الراحل، وما يحملونه له من تقدير واحترام على اختلاف مستوياتهم.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 8 ساعات

مشادة بين سيد على ونائبة أطلقت النار في حفل خطوبة نجلتها.. شاهد ماذا حدث

منذ حوالي 8 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 21 ساعة

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. الاهلي يكثف مجهوداته لعودة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

منذ حوالي 5 ساعات

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ ساعة

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ ساعة

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ حوالي 8 ساعات

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status