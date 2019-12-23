"أبي بطل حياتي".. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها الراحل بهذه الكلمات

أعربت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن اشتياقها لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت صورة أرشيفية لوالدها الراحل طلعت زكريا وهو في مرحلة الشباب، وعلقت إيمي على الصورة قائلة :"أبي بطل حياتي،الله يرحمك، القمر كله"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لوالدها الراحل بالرحمة والمغفرة.



نبذة عن حياة الفنان الراحل طلعت زكريا



يُشار أنَّ الفنان الراحل طلعت زكريا تزوج مرتين، الزوجة الأولي من سيدة خارج الوسط الفني وهي أم نجليه إيمي وعمر، والزوجة الثانية من شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد، واستمر الزواج لمدة 10 سنوات لكنه انفصل عنها بعد ذلك دون إبداء أسباب عن الانفصال، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية، وتوفي يوم الثلاثاء الثامن من أكتوبر، بعد صراع طويل مع المرض





مشاركة إيمي في مسرحية "عربي منظرة "



والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا الفنية، مشاركتها في مسرحية "عربى منظرة"، والمسرحية من تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة، وبطولة سليمان عيد، سامح حسين، إيمان السيد.