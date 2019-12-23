Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أبي بطل حياتي".. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها الراحل بهذه الكلمات

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
أعربت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن اشتياقها لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت صورة أرشيفية لوالدها الراحل طلعت زكريا وهو في مرحلة الشباب، وعلقت إيمي على الصورة قائلة :"أبي بطل حياتي،الله يرحمك، القمر كله"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لوالدها الراحل بالرحمة والمغفرة.

نبذة عن حياة الفنان الراحل طلعت زكريا

يُشار أنَّ الفنان الراحل طلعت زكريا تزوج مرتين، الزوجة الأولي من سيدة خارج الوسط الفني وهي أم نجليه إيمي وعمر، والزوجة الثانية من شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد، واستمر الزواج لمدة 10 سنوات لكنه انفصل عنها بعد ذلك دون إبداء أسباب عن الانفصال، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية، وتوفي يوم الثلاثاء الثامن من أكتوبر، بعد صراع طويل مع المرض


مشاركة إيمي في مسرحية "عربي منظرة "

والجدير بالذكر أنَّ آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا الفنية، مشاركتها في مسرحية "عربى منظرة"، والمسرحية من تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة، وبطولة سليمان عيد، سامح حسين، إيمان السيد.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 13 ساعة

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ ساعة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ حوالي 8 ساعات

مشادة بين سيد على ونائبة أطلقت النار في حفل خطوبة نجلتها.. شاهد ماذا حدث

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ ساعة

خبر سار.. الاهلي يكثف مجهوداته لعودة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

منذ حوالي 5 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status