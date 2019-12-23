أستاذ بالجامعة الأمريكية: الشباب صورة مشرفة لمصر



وأشار "أبو زيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن الشباب خلال أيام المنتدى، تناولوا قضايا لا تمسهم فقط، بل تهم العالم كله، حيث أن الشباب هم القادرون على طرح مثل القضايا.





وأَضاف الأستاذ بالجامعة الأمريكية، أن الشباب المصري صورة مشرفة لدولة، وحصلوا على تدريب وتأهيل على أعلى مستوى، وعندما يتواصلون مع الخارج، فهم يقدمون أجمل ما في مصر للعالم.



قال محمد أبو زيد، أستاذ بالجامعة الأمريكية، إن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، كانت أكثر جمالا من النسختين السابقتين، حيث أصبح هناك تواصل بين شباب مصر وشباب الخارج.