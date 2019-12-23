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براءة محمد عواد من خناقة أبوجبل

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
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عواد وأبوجبل
عواد وأبوجبل
الفجر الرياضي
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تبرأ محمد عواد حارس الزمالك مما أثير على السوشيال ميديا عن سخريته زميله محمد أبوجبل بدعوى نشر صورة على انستجرام ومكتوب عليها "الجبال خلفي" مؤكدًا أنها صفحة مزيفة.

 

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي في تويتر: "هل يجوز أن أكون نائما ولدي تدريب في الصباح وتصلني 3000 مكالمة من النادي: هل نشرت شيئا عن زميلي وشقيقي أبو جبل. لا أعرف ماذا أقول لكن مواقع التواصل الاجتماعي باتت مقرفة جدا".

 

وأضاف عواد: "أنا وأبو جبل و(محمود) جنش و(محمد) صبحي أكثر من أشقاء. صفحاتي في فيسبوك وإنستجرام وتويتر جميعها موثقة، وأي صفحة تحمل اسمي غير موثقة لا علاقة لي بها. أتمنى من جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم وحسبي الله في أي شخص يريد خلق مشاكل لي في عملي أو مع زملائي أو مع فريقي العظيم".

 

كانت الصفحة الوهمية التي تحمل اسم عواد "دائما الجبال خلفي" في رسالة سخرية من أبو جبل حارس الزمالك.

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الكلمات المفتاحية

نادي الزمالك محمد عواد الزمالك اخبار الزمالك ابوجبل

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