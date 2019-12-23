مروان خوري يروج لحفله في تركيا عبر الـ "انستجرام"

الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الذي



قام مروان بالتعليق على البوستر قائلاً: " شركة فونكس تستقبل مروان خوري في" إسطنبول" في ليلة رأس السنة "أتمنى لكم ليلة سعيدة لا تنسى.



يذكر أن من أهم أعمال" مروان " أحبك جداً" و"غني للحب" و"ما رح إبكي" لماجدة الرومي"، "تيا" و"الدلعونه" و"قلبي دق" لنوال الزغبي، "معقول" و"نار الشوق" و"ظلموني" لفضل شاكر، "العام الجديد" لشيرين عبد الوهاب وفضل شاكر، "عز الحبايب" و"نادم" لصابر الرباعي، "علمتني" لأصالة نصري، "حبيب قلبي" و"كيف" و"طلع فيي" لكارول سماحة، "نامي" لملحم زين، "شو" مغيرة" لنجوى كرم، "ذنبي أنا"

قام الفنان مروان خوري، بنشر بوستر حفله الذي سيقام في تركيا وذلك على صفحتهسيقام ليلة رأس السنة في إسطنبول "تركيا" في فندق" جراند شيف هاير أوتيل.