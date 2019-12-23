منة فضالي: ارتبطت كثيرا لكني لم أندم.. ولم أبك إلا على فراق شخص واحد!

كشفت الفنانة منة فضالي أنها ارتبطت برجال كثر لكنها لم تندم ولم تبك إلا على فراق شخص واحد، وروت قصة زواج قصير تعرضت خلاله للضرب، وقالت: "بنبسط جدا لما بكون عندي أصدقاء رجالة".

وقالت فضالي، في حوار مع برنامج "تحيا الستات" مع راغدة شلهوب، على قناة النهار، إن الفارق في السن بينها وبين أول شخص ارتبطت به كان 21 عاما، لترد عليها مقدمة البرنامج: "ده تقريبا كان ضعف عمرك وقتها".

وأوضحت سبب تلك العلاقة قائلة: "كان مهتم بيا وكنت صغيرة وكان صوته حلو وبيغنيلي، كان شخصية لطيفة وذوق لكن محصلش نصيب وانفصلنا".

وتحدثت فضالي عن "زواجها السري" من الملحن محمد ضياء، مرجعة السبب في السرية إلى أن "ماما ماكنتش موافقة، اتجوزته في السر احتراما لماما وليه لأنه كان ليه طلب شخصي إننا ما نعلنش علشان ابنه".