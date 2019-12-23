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غدًا.. تكريم علماء جامعة القاهرة الحاصلين على جوائز الدولة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
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جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
أية حمروشي
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أنهت جامعة القاهرة، استعداداتها الخاصة باحتفالية عيد العلم السادس عشر، ومرور ١١١ عامًا على إنشائها.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والتي يتم خلالها تكريم عدد من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية، وذلك غدًا الثلاثاء 24 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءً بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ويحضر الفعالية، نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورجال الدولة.

وتبدأ مراسم الاحتفال، بصورة تذكارية للمكرمين، يليها طابور عرض، ثم السلام الجمهوري، يليه تلاوة لبعض آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم وثائقي لجامعة القاهرة، وإلقاء كلمة المكرمين، ثم كلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم يلقي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة كلمته لتبدأ بعدها مراسم التكريم، ثم يعقبها حفل فني للمطربة مروة ناجي.

ويستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال كلمته، بالمستندات والأرقام تقدم جامعة القاهرة دوليًا في التقارير والمؤشرات العالمية مقارنة بالجامعات العالمية الكبرى.

وتكرم الجامعة خلال احتفالية عيد العلم السادس عشر، علمائها الحاصلين على جوائز الدولة والتي بلغ عددها 29 جائزة عن عامي 2017 و2018 بالإضافة إلى تكريم علمائها الحاصلين على جوائز الجامعة والتي بلغ عددها 61 جائزة عن عامي 2017 و2018. 

كما أعدت الجامعة كتابًا تذكاريًا، متضمنًا أسماء المكرمين وسيرتهم الذاتية، أبرزهم الدكتور يحيى الرخاوي أستاذ الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، والدكتور مفيد شهاب الحاصل على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، والدكتور جابر عصفور الحاصل على جائزة النيل في الآداب، والدكتورة ليلي عبد المجيد الحاصلة على جائزة المرأة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتور هشام جابر العناني الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية، والدكتور رأفت كامل واصف الحاصل على جائزة الدولة للرواد في العلوم الأساسية.
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