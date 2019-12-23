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أول ظهور لـ أنغام بعد تعافيها من أزمتها الصحية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:34 ص
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أنغام
أنغام
أماني سلام
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سافرت النجمة أنغام، مساء أول أمس السبت إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حغل غنائي ضمن موسم الرياض والمقرر أن يقام اليوم الأثنين، وذلك أول نشاط عمل تقوم بها بعد خضوعها لعملية جراحية.

وجاء أول ظهور للنجمة أنغام، بعد خضوعها لعملية جراحية ووضع دعامة مؤقتة لها، مع بعض الشباب في السعودية الذي استقبلهو بحفاوه خاصة.

وكشف أحمد إبراهيم زوج أنغام، من خلال حسابه على "فيسبوك" عن التطورات الصحية الخاصة بحالة أنغام، مؤكداً أنها بخير، ووصلت الرياض بالفعل من أجل إحياء حفلاتها.

وأن الأمر يتلخص في معاناة أنغام من حصوات على الكلى، وتم وضع دعامة مؤقتة من خلال عملية بسيطة، كي يتم تخفيف الألم، وفي أقرب توقف فني ستقوم بإجراء جراحة لتفتيت الحصوات، على أن تستريح بعدها لمدة أسبوع ثم تعاود النشاط الفني.
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