أحمد سعد يحيي حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة

يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفلاً غنائيا، ضمن حفلات رأس السنة، في 31 ديسمبر الجاري، في جراند نايل تاور، وقام أحمد بمشاركة جمهورة عبر خاصيه الاستورى بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بنشر بوستر الحفل.



ويستعد حالياً المطرب أحمد سعد، لطرح أغنيته الجديدة المقرر طرحها في بداية شهر يناير القادم، والأغنية يتعاون فيها مع الموزع حسن الشافعي، ومغني المهرجانات إسلام كنكا، وسيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من إخراج أحمد القيعي.



والجدير بالذكر أنَّ أحمد سعد طرح مؤخرًا أغنية جديدة، حملت اسم "اللي كانت حبيبتي"، عبر قناتة الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان أحمد سعد، وتوزيع محمد عاطف الحلو.



كلمات الأغنية: "النهاردة قابلت اللي كانت حبيبتي، ضحكت واستغربت، وافتكرت لما كانت حبيبتي، إن ياما حظرتها من اللحظة دي، وإن هيجي اليوم وابقي قصادها وهي مالهاش حاجة فيا، وافتكرت هيا عاندت قد ايه، وافتكرت هي كابرت قد ايه، وافتكرت هي عاندت قد ايه لما يوم حظرتها من اللحظة ديا، واهي قصادي مصدقة قدام عينيا، طب بعد ايه، ده هواها راح، والله صعبانة عليا".