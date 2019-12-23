نجم الدوري الألماني على أعتاب تشيلسي في يناير

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي يستهدف تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يضع نصب أعينه صوب أحد لاعبي فريق بوروسيا دورتموند الألماني للتعاقد معه في يناير المقبل.





وأوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن نادي تشيلسي دخل في مفاوضات قوية مع بوروسيا دورتموند من أجل الحصول على خدمات اللاعب جادون سانشو خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدة أن النادي الإنجليزي قطع شوطا كبيرا في المفاوضات وبات قريبًا من حسم الصفقة.





صفقة جادون سانشو سوف تكلف خزينة نادي تشيلسي الإنجليزي ما يقرب من 120 مليون جنيه استرليني، وفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية الاسبانية، وهي القيمة المالية التي طلبها نادي بوروسيا دورتموند للموافقة على رحيل اللاعب إلي قلعة "البلوز" خلال الميركاتو الشتوي.





وأكدت الصحيفة الانجليزية أن نادي تشيلسي اتفق مع إدارة بوروسيا دورتموند على التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي على أن يسمح له باكمال الموسم مع دورتموند والإنضمام لصفوف البلوز بداية من الموسم الجديد.





وتأتي مفاوضات تشيلسي لضم جادون سانشو، بعد قرار المحكمة الرياضة بتقليص عقوبة إيقاف النادي اللندني عن التعاقدات لفترة واحدة فقط بدلا من فترتين، وذلك بسبب مخالفته قواعد الاتحاد الدولي الخاصة بالتعاقد مع لاعبين تحت السن، مع تغريمه 230 ألف استرليني.





من ناحية أخري حقق فريق تشيلسي فوز ثمين على نظيره توتنهام بنتيجة 2-0 في الجولة الثامنة عشر من الدوري الانجليزي وتقدم للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة.