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اكتشفوه بالصدفة.. وفاة مريض داخل دورة مياه مستشفى بدمياط

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:32 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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شهدت مستشفى كفر سعد المركزي بدمياط، وفاة أحد المواطنين المترددين على المستشفي بداخل حمامات المستشفي نتيجة إصابته بغيبوبة سكرية.

حيث فوجئ الأهالي بوفاة المريض وحيد عبد الرحمن موافي مقيم بقرية كفر المنازلة بكفر سعد بداخل حمامات مستشفي كفر سعد المركزي وظل ذويه يبحثون عنه، كونه مصاب بالزهايمر ويعاني من عدة أمراض حتي تم اكتشاف جثمانه داخل حمام المستشفي. 

تم إخطار قسم شرطة كفر سعد وبانتداب مفتش صحة كفر سعد أكد عدم وجود شبهة جنائية بالوفاة، وتم إحالة الواقعة للنيابة للتحقيق فيها والتى صرحت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه لاستخراج تصاريح الدفن الخاصة به.

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