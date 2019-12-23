Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:31 ص
Advertisements
محمود عبدالمنعم كهربا
محمود عبدالمنعم كهربا
محمد الصو
Advertisements
يبدو أن الساعات القليلة المقبلة، ستشهد إنهاء الصراع بين مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن فتح الاستبدال بالنسبة للأندية المشاركة في بطولة الدوري، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي، أبدى اعتراضه أكثر من مرة الرضوخ من أجل فتح الاستبدال، متمسكًا باستمرار نظام المسابقة منذ بدايتها، فيما يسعى مسؤولو الزمالك، بكل ما أوتي من قوة لإقناع الجبلاية بفتح الاستبدال لسد النقص العاجز في صفوف الفريق.

وتلقى مجلس إدارة النادي الأهلي، عدد من التأكيدات داخل الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني، التي تُفيد بالموافقة على طلب المارد الأحمر، وعدم النية لفتح باب الاستبدال بسبب عدم الحصول على موافقة كاملة من باقي الأندية.

وكان مسؤولو الجبلاية، اشترطوا على القلعة البيضاء الحصول على جميع موافقات الأندية لفتح قوائم الاستبدال، إلا أن إعتراض الفرق يحول دون تحقيق طلب الفارس الأبيض.

ويرغب مسؤولو الزمالك، في سد العجز الناقص بين صفوفه خاصة بعد فسخ التونسي حمدي النقاز عقده مع الفريق من طرف واحد، ورحيل محمود عبدالمنعم كهربا إلى أفيس البرتغالي ومن ثم الانتقال للأهلي، مع بداية يناير.

وأعلن حمدي النقاز، عن فسخ تعاقده مع الزمالك، من طرف واحد عقب نهاية مباراة مازيمبي الكونغولي والتي انتهت بهزيمة الفارس الأبيض بثلاثية دون رد، لعدم حصوله على كافة المستحقات المتأخرة لدى النادي.

فيما أعلن النادي الأهلي عن طريق لجنة التعاقدات برئاسة أمير توفيق، عن إتمام التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا قادمًا من أفيس البرتغالي، في صفقة إنتقال حر لمدة أربع مواسم ونصف الموسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمود عبدالمنعم كهربا الزمالك اتحاد الكرة أهلي جده وضمك

أخبار تهمك

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 22 ساعة

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ ساعة

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ ساعة

مشادة بين سيد على ونائبة أطلقت النار في حفل خطوبة نجلتها.. شاهد ماذا حدث

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار.. الاهلي يكثف مجهوداته لعودة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 13 ساعة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 14 ساعة

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. كهربا يتخذ أولى خطوات انضمامه إلى الأهلي

الزمالك يمنح الجبلاية ملفا كاملا عن كهربا للرد على أفيس البرتغالي

تفاصيل عقد كهربا مع الأهلي

الأهلي يحاول إقناع فايلر بالتعاقد مع صفقة الموسم

طارق يحيي: كهربا يرغب في العودة للزمالك

خاص| محمد محمود طريق الأهلي لقيد كهربا محليًا

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
10:32 ص

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status