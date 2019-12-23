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الجيش الليبي: اتفاقية السراج مع تركيا خيانة عظمى للدولة الليبية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:31 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن فايز السراج باع خيرات ليبيا للأترك، والآن الأتراك يريدون العودة إلى ليبيا من خلال اتفاقية السراج.

وأشار "المسماري"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن السراج أعطى الشرعية للإتفاقية دون أن يمررها على البرلمان الليبي، ولم يحترموا الشرعية الليبية، معلقا: "هذه خيانة عظمى للدولة الليبية".

وأضاف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن الدول العربية يجب عليهم أن يقفوا موقف جدي مع الشعب الليبي ضد اعتراف حكومة السراج بالاتفاقية، منوها بأن مثل هذه الاتفاقية خطر كبير على ليبيا.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا تركيا الجيش الليبي

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