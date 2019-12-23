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"البحر للجميع".. إزالة 5 منشآت على كورنيش الإسكندرية (صور)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:30 ص
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، يرافقه الجهات المعنية، حملة جديدة مكبرة على كورنيش الإسكندرية، وذلك لإزالة المنشأت الحاجبة لرؤية البحر عن المواطنين.

وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال جولته على كورنيش المدينة بشأن إزالة مسببات حجب رؤية البحر عن المواطنين واستكمالا لإجراءات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأسفرت الحملة، عن إزالة ٥ منشآت تعيق الرؤية وكذلك الأشجار المرتفعة، وتم إعطاء مهلة لجميع مستأجري الشواطئ بتحويل هياكل منافذ البيع علي الشواطئ لتكون زجاجية شفافة.

وأنذر رشاد، مستأجر كافتيريا بتقليل ارتفاع سقف المنشأة حرصا على ضمان رؤية البحر لجميع المواطنين، 
كما تم توقيع غرامة مالية على أحد مستأجري الكافيتريات نظير تجاوزه في المساحة الواردة بكراسة الشروط وأمر بإزالتها فورا.

وقال اللواء جمال رشاد، إن الإدارة تواصل إجراءاتها لتنفيذ تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بأن رؤية البحر ستكون متاحة للجميع ولن يسمح بحجبها عن المواطنين، كما سيتم مراجعة كافة التعاقدات للمنشآت الواقعة على كورنيش المدينة.
"البحر للجميع".. إزالة 5 منشآت على كورنيش الإسكندرية (صور)
"البحر للجميع".. إزالة 5 منشآت على كورنيش الإسكندرية (صور)
"البحر للجميع".. إزالة 5 منشآت على كورنيش الإسكندرية (صور)
"البحر للجميع".. إزالة 5 منشآت على كورنيش الإسكندرية (صور)
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