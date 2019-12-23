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الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:26 ص
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بوابة الفجر
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قالت الأرصاد الجوية إن هناك انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة اليوم الإثنين، وتسجل القاهرة 20 درجة، أي انخفضت بمعدل درجة واحدة فقط، لتكون حول معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.

وعن درجات الحرارة اليوم، أوضحت الأرصاد أن العظمى في القاهرة تسجل 20 والصغرى 11، والإسكندرية العظمى تسجل 20 والصغرى 14، بينما أسوان فتصل العظمى لـ 24 والصغرى 08، وأسيوط تكون العظمى 21 والصغرى 06، أما سوهاج العظمى 22 والصغرى 09، بينما قنا العظمى 22 والصغرى 09، وعن الاقصر فتصل العظمى لـ 23 والصغرى 08.

ودرجات الحرارة في سانت كاترين تنخفض وتسجل الصغرى درجتين تحت الصفر والعظمى تسجل 20 درجة. 

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، على الطرق السريعة والصحراوية، ناصحة السائقين بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور والقيادة بهدوء تجنبا للحوادث
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