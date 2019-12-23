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بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:26 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.


حيث تُذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.


كما تُذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

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