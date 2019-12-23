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رامى صبري: محمد رمضان ليس مطربا.. و مجال الفن ملئ بالنفوس المريضة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:27 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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حقق المطرب رامى صبرى، نجاحاً منذ دخوله عالم الفن، وكانت أخر نجاحاته ألبومه الأخير "فارق معاك"، الذي حقق نسبة مشاهدات عالية علي موقع الفيديوهات"يوتيوب".

وكشف الفنان رامى صبرى عن سعادتة من ردود الأفعال الإيجابية التي وصلته، وأنه فرح في إرضاء مختلف الاذواق، خاصه أنه يلمسها في حفلاته عندما يردد الجمهور أغاني الألبوم، وتابع خلال حواره في مجلة "لها"، أن الألبوم هذا يتميز عن ألبوماته السابقة، بأنه يضم اغاني رومانسية ودرامية والجمهور يحب ذلك التنوع، وأن أيضا مايميزة أنه قام بتلحين 90٪ من أغانيه.

وعن سؤاله أن البعض يتهمه بالهجوم عن المرأة من خلال أغانيه، قال:" أن هذا الكلام غير صحيح، لأن أغانيه تحمل رسائل هادفة وتنقل صورآ وقصص واقعية، وأنه بالعكس كل اغانيه تقدر المرأة واهميتها.

وكشف المطرب رامى صبرى عن رأيه بتوجه محمد رمضان للغناء،  قائل إنه ليس مطربا ولا يمتلك صوتا جيداً، لأنه يقدم أغاني شعبية تشبه أغاني "أوكا واورتيجا"، وأنه لا ينكر أنه تحقق مشاهدات عالية، لأن هناك شريحة من الجمهور تحب هذا النوع من الغناء، فالفن أذواق ،وبا يمكن لأحد ان يطالب بمنعها.

وتابع خلال حواره أن عيوب مجال الفن، شن الحرب على كل فنان ناجح، وأن مجال الفن ملئ بالنفوس المريضة، وان الفنان الناجح دائما ما يتصيد له الأخطاء والانتقاد، وعندما يطرح أي مطري ألبومآ غنائيا مميز، لا يبارك له علي نجاحه إلا عدد قليل من الفنانين.

يذكر أن رامى صبرى، حصل على جائزة أفضل مطرب عربي لعام 2019، وأعرب عن سعادتة من خلال نشر مجموعة من الصور أثناء إستلامة الجائزة على حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:" لحمدلله شكرًا لجمهوري في الوطن العربي للتصويت باسمي لمنحي جائزة أحسن ألبوم وأهم مطرب في الوطن العربي لعام 2019، مفيش احلي من إنك تنهي السنه كده".

يذكر أن آخر أعمال رامى صبرى الغنائية، هو ألبوم"بنقابل ناس"، ويتضمن الألبوم 12 أغنية، وهم"بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".
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