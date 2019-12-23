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كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش الاهلي NoW

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:22 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز في يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019 على الأراضي المصرية. 


وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة: الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية، التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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