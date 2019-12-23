مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم السبت 23/12/2019 في الدوري المصري ON SPORTS

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري بث مباشر، وسوف يدخل فريق الاتحاد السكندري مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الاتحاد السكندري في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.