بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي yalla shoot

تابع لايف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مباشر، حيث يدخل فريق الأهلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الاتحاد السكندري، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق الأهلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.





ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الأهلي في الفترة الماضية، نجح فريق الأهلي في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الأهلي هدفين فقط لا غير في مرماه.





ويدخل المدرب السويسري رينيه فايلر هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / عمرو السولية / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات / وليد سليمان / جونيور أجايي / وليد أزارو.





ويحتل فريق الأهلي في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نجح في حصد 21 نقطة في رصيده بعدما خاض 7 جولات في بطولة الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة.





ونجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق الإسماعيلي بهدف وحيد دون مقابل على أرضية ملعب المكس بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية.