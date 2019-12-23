"أتربة وأمطار وبرودة".. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 23/12/2019، كاشفة عن مناطق سقوط الأمطار والمناطق التي تتعرض للأتربة.





وتوقعت الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد برودة شديدة في الليل، تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، مشيرة إلى أن الرؤية تقل في النهار الباكر، وخاصة على الطرق السريعة شمال البلاد بسبب الشبورة الكثيفة الممتدة حتى شمال الصعيد.





وقالت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم غير مستقرة، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتكون كثيفة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطا، وعن الرياح فتكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الداخلية، بينما تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتنشط على البحر المتوسط، وتؤدي لاضطراب حركة الملاحة.





وعن حالة الموج والرياح في البحر المتوسط، فتكون مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية؛ أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



