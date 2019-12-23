Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 23-12-2019.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:46 ص
Advertisements
سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
Advertisements
سعر الدولار اليوم في مصر 

سجل سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية 23-12-2019، ، ويشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية بعد انخفاضها دون مستوى 16 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 23-12-2019

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.97جنيه للشراء، و16.01جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.99 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.98 جنيه للشراء
 16.08 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.98 جنيه للشراء، نحو 16.08 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.98جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

خسائر الدولار مقابل الدولار في البنوك 

شهد سعر الدولار خسائر كبيرة خلال العام الجاري وصلت لنحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 %، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020، وتشير أخر التوقعات لسعر الدولار من ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.

Advertisements

أخبار تهمك

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ يوم

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

زيدان بعد تعادل الريال ضد أتلتيك بيلباو: لا نحتاج الي كريستانو

منذ ساعتين

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

مشادة بين سيد على ونائبة أطلقت النار في حفل خطوبة نجلتها.. شاهد ماذا حدث

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 6 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. الاهلي يكثف مجهوداته لعودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status