سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 23-12-2019.. العملة الأمريكية تواصل الاستقرار

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية 23-12-2019، ، ويشهد سعر الدولار حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الأيام القليلة الماضية بعد انخفاضها دون مستوى 16 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وننشر فيما يلي أخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 23-12-2019





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.97جنيه للشراء، و 16.01جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.99 جنيه للشراء، 16.09 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.98 جنيه للشراء

16.08 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.98 جنيه للشراء، نحو 16.08 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.98جنيه للشراء، و 16.08 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.99 جنيه للشراء، و 16.09 جنيه للبيع.



