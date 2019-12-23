طوارئ في القليوبية

وكثفت قوات التأمين من تواجدها بمحيط الكنائس والكاتدرائيات، والتشديد على القائمين على عمليات الحراسة والتأمين بضرورة اليقظة التامة والتأهب لمواجهة أية مخاطر أو طوارئ.



وقال مصدر أمني، إنه تم تكثيف التواجد الأمني حول النقاط والارتكازات الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والطرق والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والاستعانة أيضا بعناصر الشرطة النسائية للمشاركة في عملية التأمين.



وشدد على الانتشار المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت المهمة بالمحافظة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.





وأشار إلى أنه يتم مراجعة جميع التجهيزات والخدمات الأمنية بمحيط الكنائس؛ للتأكد من تحقيق أعلى درجة للتأمين.



أعلنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حالة الطوارئ القصوى، تزامنا مع تأمين قداس عيد الميلاد المجيد، واحتفالات رأس السنة.