Advertisements
Advertisements
Advertisements

طوارئ في القليوبية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:05 ص
Advertisements
محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان
محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان
محمد نبيل
Advertisements
أعلنت أجهزة الأمن بالقليوبية، حالة الطوارئ القصوى، تزامنا مع تأمين قداس عيد الميلاد المجيد، واحتفالات رأس السنة.
 
وكثفت قوات التأمين من تواجدها بمحيط الكنائس والكاتدرائيات، والتشديد على القائمين على عمليات الحراسة والتأمين بضرورة اليقظة التامة والتأهب لمواجهة أية مخاطر أو طوارئ.

وقال مصدر أمني، إنه تم تكثيف التواجد الأمني حول النقاط والارتكازات الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بالمحاور والطرق والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والاستعانة أيضا بعناصر الشرطة النسائية للمشاركة في عملية التأمين.

وشدد على الانتشار المُكثف بكافة المحاور والميادين والمنشآت المهمة بالمحافظة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

وأشار إلى أنه يتم مراجعة جميع التجهيزات والخدمات الأمنية بمحيط الكنائس؛ للتأكد من تحقيق أعلى درجة للتأمين.
Advertisements

أخبار تهمك

مشادة بين سيد على ونائبة أطلقت النار في حفل خطوبة نجلتها.. شاهد ماذا حدث

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 6 ساعات

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 11 ساعة

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ يوم

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ حوالي 7 ساعات

زيدان بعد تعادل الريال ضد أتلتيك بيلباو: لا نحتاج الي كريستانو

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

خبر سار.. الاهلي يكثف مجهوداته لعودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status