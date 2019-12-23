"بحبك".. إنجي وجدان تعايد زوجها بكلمات رومانسية



وحاز المنشور على تفاعل وأعجاب كبير من قبل متابعيها الذين تمنوا لهما السعاده بكتابه تعليقات كالتالي:" ربنا يفرحكم دايما، ربنا يخليكم لبعض، ياحلوين ماشاء الله، ربنا يسعدكم، كل سنه وانتم طيبين".



ومن ناحية أخرى كانت شاركت الفنانة إنجي وجدان، في مسلسل "طلعت روحي" مع الفنان أحمد فريد، وحقق هذا المسلسل نجاح كبير بعد عرضه.



مسلسل طلعت روحى تدور أحداثه حول داليدا فتاة تطمح في أن تكون عارضة أزياء مشهورة، ولكن القدر يحول دون ذلك؛ إذ تتعرض لحادث سير، فتجد نفسها قبالة بوابة السماء حيث تقابل الموظف المسؤول عنها ويخبرها بأنها أنانية رغم طيبتها وجمالها فلا يمكنها دخول الجنة، لذا يتوجب عليها العودة للأرض وإصلاح شخصيتها، ولكنها تعود إلى الأرض بجسد آخر وهو جسد (عليا) وعليها التعايش مع الواقع وتقبل نفسها.



تنتظر الفنانة الشابة إنجي وجدان، عرض مسرحية "كوكو شانيل" والذي من المقرر عرضها في رأس السنه.



"كوكوشانيل"، من إخراج هادى الباجورى، وبطوله الفنانه شيريهان ويشاركها فى العرض كل من إنجى وجدان وأيمن قيسون، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، والمسرحية مليئة بالاستعراضات والشخصيات والأغانى.





تحرص الفنانة إنجي وجدان، على إظهار حبها لعائلتها وزوجها، من خلال حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت إنجي صورة تجمعها بزوجها لمعايدته فى عيد ميلادة، وكتبت:" عيد ميلاد سعيد، بحبك".