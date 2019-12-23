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فان دايك يعرب عن استياءه بعد خسارة الكرة الذهبية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:58 ص
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فان دايك
فان دايك
ريهام عبد المحسن
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أعرب فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول عن استياؤه عقب خسارة جائزة الكرة الذهبية والتي تم منحها لأفضل لاعب في العالم لصالح ليونيل ميسي قائد برشلونة الذي فاز بها للمرة السادسة في تاريخه.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية:"لقد شعرت بخيبة أمل بعد خسارة الكرة الذهبية ولكن كان يجب علي الذهاب إلى الحفل وفي النهاية كانت ليلة رائعة".

وأضاف:"ما زلت اعتبر وجودي هناك إنجازًا رائعًا، لأكون برفقة أكبر أيقونات كرة القدم في العالم".

وعن مقابلته بميسي في الحفل، اختتم فان دايك تصريحاته قائلاً : " لقد تحدثت مع ميسي أثناء الحمل 1الحفل، لم تكن محادثتنا طويلة لأنه لا يتحدث الكثير من اللغة الإنجليزية ولكن كان الأمر كافيًا حتى أدرك مدى الاحترام بيننا".

يذكر أن فان دايك دخل القائمة النهائية في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية بعد أن قدم موسمًا مميزًا للغاية مع فريقه ليفربول وحقق الريدز على أثره لقب دوري أبطال أوروبا.

حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني فوزه بالكرة الذهبية السادسة في تاريخه. 

وكانت جميع المؤشرات والتسريبات تصب في مصلحة فوز ليونيل ميسي بالفوز بالكرة الذهبية السادسة بعد انتشار أنباء في الأيام الماضية عن سفر وفد من فرانس فوتبول لمدينة برشلونة لعقد جلسة تصويرية مع اللاعب تمهيداً لمنحه الجائزة.

كما غاب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن حضور حفل التتويج بالكرة الذهبية وهذا كان دليل واضح على خروجه من المنافسة بعد تفضيله حضور حفل أفضل لاعب في الدوري الإيطالي مساء اليوم في ميلان.

ويعتبر الثلاثي الأبرز الذي دخل ميسي في منافسة قوية معهم في صراع الكرة الذهبية، ثنائي ليفربول فان دايك ومحمد صلاح وكريتسانو رونالدو نجم يوفنتوس.
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ليفربول ضد فلامنجو ليفربول فان دايك سي في الي هنا

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