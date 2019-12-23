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مشاهدة مباراة الاهلي اليوم بث مباشر في الدوري المصري الممتاز
الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:57 ص
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مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الإثنين 23/12/2019 في الدوري المصري الممتاز، حيث يصطدم فريق الأهلي حامل اللقب في الموسم الماضي ومتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي مع مُلاحقه المباشر وضيفه فريق الاتحاد السكندري على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.
وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في مساء يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019 في إطار الجولة العاشرة ضمن فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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