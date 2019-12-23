Advertisements
Advertisements
Advertisements

خبر سار.. الاهلي يكثف مجهوداته لعودة رمضان صبحي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:49 ص
Advertisements
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
Advertisements
يسعي النادي الأهلي لعودة نجم الفريق رمضان صبحي خلال فترة قياسية من الإصابة التى تعرض لها والتى تشير لغيابه لمدة 6 أسابيع عن الملاعب منا يجعل الفريق يفتقد خدمات صبحي لفترة ليست بالقصيرة، خاصة وانه أحد أهم نجوم الفريق خلال الفترة الماضية تحت قياذة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن عن غياب رمضان صبحي لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، ولكن طلب اللاعب من إدارة الفريق السفر لألمانيا للإستمرار فى العلاج ولقطع شوط كبير ومن الممكن يؤدي ذلك لعودته سريعًا للملاعب.

ووهناك موافقة من إدارة الفريق فى الأهلى على سفر رمضان صبحي لالمانيا ، من أجل الاطمئنان على الإصابة، ولمحاولة تقليل فترة غيابه عن الملاعب والعودة سريعا للمشاركة مع الفريق ببطولة الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان رمضان صبحي قاد المنتخب الوطنى الأولمبي للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام وتاهل المنتخب للأولمبياد طوكيو 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كهربا ورمضان صبحي رمضان صبحي الاهلي

أخبار تهمك

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

زيدان بعد تعادل الريال ضد أتلتيك بيلباو: لا نحتاج الي كريستانو

منذ ساعتين

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

منذ حوالي 4 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مشادة بين سيد على ونائبة أطلقت النار في حفل خطوبة نجلتها.. شاهد ماذا حدث

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ يوم

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار.. الاهلي يكثف مجهوداته لعودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 13 ساعة

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

العميد يقود حملة وزارة الشباب والرياضة لتوعية الجماهير قبل عودتها للملاعب

مدرب الهلال يستقر على بديل "الشهراني" أمام الفيصلي

الأهلي السعودي يترقب نتائج أشعة "دجانيني"

الأهلي يحصن عمرو السولية ويكشف تطورات إصابة "متولي"

عاجل.. رمضان صبحي يتسبب في إصابة حسين الشحات.. وطبيب الأهلي "غياب"

عاجل - خبر صادم في الأهلي بشأن إصابة رمضان صبحي

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status