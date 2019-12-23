Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريال مدريد يقرر إعادة أحد الطيور المهاجرة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:51 ص
Advertisements
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements


حسم نادي ريال الإسباني أمر لاعبه ونجمه المعار، الدولي المغربي أشرف حكيمي، من العودة مرة أخرى لريال مدريد خلال الموسم المقبل.


ويلعب أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند منذ صيف عام 2018 على سبيل الإعارة لمدة موسمين، تنتهي بنهاية الموسم الجاري 2019 – 2020.


ريال مدريد يقرر عودة أشرف حكيمي

وأفادت تقارير إسبانية اليوم، أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر إستعادة الدولي المغربي بعد إنتهاء الإعارة، وذلك في نهائة الموسم الحالي.


وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن المدير الفني الفرنسي للفريق زين الدين زيدان معجب بشدة بما يقدمه حكيمي مع أسود الفيستفاليا هذا الموسم.


وكان زيددان قد تحدث لوسائل الإعلام في فترة سابقة حول حكيمي، وأشاد بمستواه وتطوره مع دورتموند، بالإضافة لقدرته على تسجيل الأهداف، وبالتالي فتح الباب أمام عودته للفريق مرة أخرى.


وخاض حكيمي 54 مباراة بقميص دورتموند حتى الآن بجميع البطولات، حيث سجل 9 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.


ويستطيع النجم المغربي اللعب في مركزي الظهير الأيمن والظهير لأيسر، بالإضافة لقدرته على اللعب كجناح في وسط الملعب، الأمر الذي سيعطي زيدان مرونة كبيرة في توظيف حكيمي مع الفريق.


ويمتلك حكيمي في جعبته بطولة واحدة لدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية، بالإضافة للقب وحيد لكأس السوبر الألماني مع بوروسيا دورتموند
Advertisements

أخبار تهمك

الصفقة الثانية في الأهلي

منذ يوم

وتتوالى الأزمات.. مشادة عنيفة بين نجوم الزمالك على السوشيال ميديا

منذ حوالي 7 ساعات

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 12 ساعة

مشادة بين سيد على ونائبة أطلقت النار في حفل خطوبة نجلتها.. شاهد ماذا حدث

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. الاهلي يكثف مجهوداته لعودة رمضان صبحي

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصريح ناري من مرتضي منصور بشأن رحيل فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الفيفا يكشف سبب حصول صلاح على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ حوالي 19 ساعة

مرتضي منصور يحسم موقف الزمالك من خوض السوبر الإفريقي.. ويفجر مفاجأة للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ حوالي 21 ساعة

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد: هذه المناطق ستشهد اليوم سقوط أمطار

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان بعد تعادل الريال ضد أتلتيك بيلباو: لا نحتاج الي كريستانو

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
09:42 ص

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

01:02 م

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

09:28 م

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

09:22 م

تعليق ناري من عمرو أديب على الإفراج عن سامي عنان

10:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status