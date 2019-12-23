ريال مدريد يقرر إعادة أحد الطيور المهاجرة



حسم نادي ريال الإسباني أمر لاعبه ونجمه المعار، الدولي المغربي أشرف حكيمي، من العودة مرة أخرى لريال مدريد خلال الموسم المقبل.





ويلعب أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند منذ صيف عام 2018 على سبيل الإعارة لمدة موسمين، تنتهي بنهاية الموسم الجاري 2019 – 2020.





ريال مدريد يقرر عودة أشرف حكيمي



وأفادت تقارير إسبانية اليوم، أن نادي ريال مدريد الإسباني قرر إستعادة الدولي المغربي بعد إنتهاء الإعارة، وذلك في نهائة الموسم الحالي.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن المدير الفني الفرنسي للفريق زين الدين زيدان معجب بشدة بما يقدمه حكيمي مع أسود الفيستفاليا هذا الموسم.





وكان زيددان قد تحدث لوسائل الإعلام في فترة سابقة حول حكيمي، وأشاد بمستواه وتطوره مع دورتموند، بالإضافة لقدرته على تسجيل الأهداف، وبالتالي فتح الباب أمام عودته للفريق مرة أخرى.





وخاض حكيمي 54 مباراة بقميص دورتموند حتى الآن بجميع البطولات، حيث سجل 9 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.





ويستطيع النجم المغربي اللعب في مركزي الظهير الأيمن والظهير لأيسر، بالإضافة لقدرته على اللعب كجناح في وسط الملعب، الأمر الذي سيعطي زيدان مرونة كبيرة في توظيف حكيمي مع الفريق.