صراع إنجليزي على مدافع برشلونة





وارتبط توديبو بناديي باير ليفركوزن الألماني وميلان الإيطالي، خاصة الأخير الذي سعى لضم اللاعب على سبيل الإعارة.





في المقابل تأمل إدارة نادي برشلونة الإسباني في التخلي عن توديبو بالبيع وليس الإعارة، وتحقيق أكبر مقابل مادي من جراء بيعه.





وإنضم صاحب الـ 19 عاماً لصفوف برشلونة قادماً إليه من نادي تولوز الفرنسي، مقابل مبلغ يناهز 2 مليون يورو، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية في يناير 2019.