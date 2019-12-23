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فالفيردي يثير حيرة إدارة برشلونة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:40 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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أثار إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة الإسباني حيرة مجلس إدارة الفريق بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب ثلاثي الفريق.


رحيل ثلاثة لاعبين عن برشلونة

وكانت التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى أن إدارة برشلونة استقرت على رحيل ثلاثة لاعبين عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


وكشفت التقارير الصحفية أن الثلاثة لاعبين المرشحين للرحيل عن برشلونة في الشتاء القادم هم إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وكارليس أرينا.


حيرة في برشلونة بسبب فالفيردي

وكان هؤلاء اللاعبين الثلاثة يريدون الرحيل عن صفوف نادي برشلونة في يناير القادم بسبب شعورهم بالتهميش في النادي وعدم الاعتماد عليهم في المباريات.


ولكن في الأيام القليلة الماضية اعتمد إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة بشكل كبير على الثلاثي القريب من الرحيل وبدأ في منحهم بعض الدقائق في مباريات الفريق الأخيرة ليسير الحيرة داخل صفوف الفريق فهل ستقوم الإدارة ببيعهم أم سيبقوا مع الفريق.


ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.


موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إسبانيول يوم السبت 4 يناير القادم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
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