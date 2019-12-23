كأس خادم الحرمين| التشكيل المتوقع للتعاون ضد أبها







ينتظر عشاق كرة القدم السعودية مباراة نارية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ونظيره أبها، مساء اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2019، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن مناف سات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.





يدخل التعاون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدمت حقق فوزاً ثمينا على ضيفه الوحدة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





موعد مباراة التعاون ضد أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين:-



من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا ربع بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة إلا ربع ظهرا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد أبها في كأس خادم الحرمين الشريفين:-



تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات كأس الخليج العربي.





وفيما يلي التشكيل المتوقع للتعاون في كواجهة أبها:-



من المتوقع أن يدفع فريق التعاون بكاسيو في حراسة المرمى وأمامه إبراهيم الزبيدي، ومتعب الفرج، وطلاع عبسي، ومدالله العليان، ويأتي ساندرو مانويل، وريان الموسى، وسيدريك أميسي، وهيلدون راموس في قلب الميدان، وسيقود الهجوم الثنائي نيلدو بيترولينا، وليندر تاوامبا.